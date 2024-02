Denunț bombă împotriva lui Iulian Dumitrescu Dupa punerea recenta sub control judiciar, pentru 60 de zile, a baronului PNL de Prahova Iulian Dumitrescu, pentru o mita de 3,2 milioane de euro, au inceput sa apara și denunțurile impotriva acestuia la DNA, iar ultimul reclama din nou complicitatea fostului lider prahovean. PUTEREA a dezvaluit ca pe data de 23 noiembrie 2023 omul de afaceri de origine greaca Ioannis Kassianos, stabilit la Gradinari, județul Giurgiu, sesiza DNA ca lichidatorul judiciar Mariana Radoi l-a prejudiciat prin vanzarea unor terenuri la prețuri subevaluate, din județul Giurgiu, cu suma totala de 92.953.617,29 de lei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

