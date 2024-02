Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Consiliului Judetean Prahova, Dumitru Tudone (PNL), a fost votat, luni, pentru a prelua atributiile presedintelui institutiei, dupa ce Iulian Dumitrescu a primit interdictia de a si le exercita. Tudone este un politician loial lui Dumitrescu, el mutandu-se din judetul Calarasi in judetul…

- Consilierii judeteni s-au intrunit in sedinta extraordinara pentru desemnarea celui care va prelua temporar atributiile lui Dumitrescu, in acest sens fiind propusi ambii vicepresedinti, respectiv Dumitru Tudone (PNL) si Cristian Apostol (USR).Votul a fost secret, iar Tudone a obtinut 19 voturi din totalul…

- Șeful CJ a fost audiat intr-un dosar de mare corupție și a explicat, la ieșire, ca n-are voie sa faca declarații. In schimb, avocatul sau a afirmat ca acesta ar fi nevinovat și ca va dovedi acest lucru. Percheziții au avut loc acasa la politician, intr-un apartament de lux din nordul Capitalei cu o…

- „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni de corupție și fals, savarșite in perioada 2020 - prezent, de catre funcționari publici in legatura cu exercitarea…

- V.S. Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, a fost plasat sub control judiciar de catre procurorii DNA in dosarul in care s-au facut percheziții, joi dimineața, in Capitala, in județul Ilfov și in Prahova, inclusiv la sediul Consiliului Județean Prahova. Dumitrescu a stat…

- Intr-o ampla acțiune desfașurata de catre Direcția Naționala Anticorupție (DNA), președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, se confrunta cu perspectiva reținerii intr-un caz de corupție. Surse judiciare au confirmat ca procurorii au efectuat 19 percheziții la domiciliul sau și al…

- V. Stoica Ploiești, 24 ianuarie 2024. S-au implinit 165 de ani de la Unirea Principatelor Romane și, la Ploiești și in alte localitați prahovene, au avut loc manifestari dedicate acestei importante zile din istoria poporului roman. In acest an, comparativ cu anii trecuți, a fost foarte frig și zapada…

- Violeta Stoica Transferul catre autoritațile locale sau județene a spitalelor aflate acum in subordinea Ministerului Transporturilor, printre care se afla și Spitalul General CF Ploiești – o unitate medicala foarte bine perceputa de catre prahoveni și nu numai -, este un subiect despre care se tot discuta…