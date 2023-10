FOTO. 14.500 de lire sterline nedeclarate, depistate în bagajul unei femei. Mijloacele bănești, ridicate de vameși O straina a fost prinsa pe Aeroportul din Chișinau cu mii de lire sterline pe care nu le-a declarat. Incidentul s-a produs joi, 12 octombrie, pe ruta Chișinau-Londra, transmite Știri.md . Astfel, in cadrul efectuarii controlului de specialitate, pasagerul a comunicat ca nu are nimic de declarat, dar echipa de control a depistat in bagajul personal 14.500 de lire sterline, mijloace financiare nedeclarate organului vamal. Mijloacele banești ce au depașit suma permisa a fi transportata fara declarare au fost ridicate, iar persoana risca sa fie sancționata contravențional in conformitate cu prevederile… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

