Poli Iasi incepe astazi o noua etapa in cursa pentru promovare, lansata vara trecuta, in care este mare favorita. De la ora 11:00, pe stadionul Emil Alexandrescu, Politehnica se va confrunta in prima partida oficiala a anului cu gruparea CSC Selimbar. Duelul, care are loc in cadrul antepenultimei etape a sezonului regulat, poate consfinti calificarea matematica a trupei iesene in play-off-ul esalonului secund. Pentru aceasta, gazdele trebuie sa se impuna, iar echipa de pe locul VII, Miercurea Ciuc, sa nu treaca de Progresul Spartac Bucuresti pe teren propriu. Chiar daca acest lucru nu se va intampla,…