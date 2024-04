Cătălin Cîrstoiu și-a prezentat planurile pentru primărie: Vom continua înlocuirea țevilor în alt ritm. Vom reduce prețul gigacaloriei ”E prima dezbatere publica, sunt 10 teme mari de discutie, raportate la programul meu pentru Bucuresti. Programul pentru Bucuresti este programul pe care mi-l asum, fiind sustinut de PSD si PNL, dar dincolo de a fi un program politic as vrea sa fie un program de administratie publica, pentru cetatenii acestui oras, un oras care este bolnav, caruia ii trebuie un tratament, iar ceea ce incepem noi astazi este a scrie reteta cu acele tratamente pentru Bucuresti, de aceea deviza noastra este «Facem Bucurestiul bine». Sunt ferm convins ca in a administra acest oras este nevoie de o munca in echipa,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

