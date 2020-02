Fotbal: Pele dă asigurări că este bine, după declaraţiile mai puţin optimiste ale fiului său Legendarul fotbalist brazilian Pele, care va implini 80 de ani pe 23 octombrie, a tinut, joi, sa-si asigure admiratorii ca este "bine", dupa ce fiul sau a afirmat recent ca tatal sau se afla intr-o stare depresiva si traieste izolat din cauza problemelor de sanatate cu care e confrunta, informeaza AFP. "Multumesc pentru grija pe care mi-o purtati si pentru ingrijorarea voastra. Voi implini 80 de ani anul acesta. Am zile mai bune si altele mai putin bune, dar este normal pentru oamenii de varsta mea", a declarat "Regele" intr-un comunicat. "Nu mi-e frica, sunt determinat si am incredere in mine.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

