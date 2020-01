Stiri pe aceeasi tema

- Divizionara C Aerostar Bacau a incheiat 2019 in forța. Pe primul loc al Seriei I, cu patru puncte avans fața de ocupanta poziției secunde, Foresta Suceava și cu șase mai mult decat a treia clasata, Ceahlaul Piatra Neamț. Cifrele continua sa-i premieze pe „aviatori”, care au adunat zece victorii in primele…

- Penultima runda a turului din Liga a III-a s-a dovedit neagra pentru cele doua formații bacauane, Aerostar și CSM. „Aviatorii” au fost invinși cu 1-0 acasa, vineri, de CSM Focșani, ca urmare a golului marcat de Jurj in min. 41. Primul eșec pe teren propriu din actuala stagiune s-a dovedit și mai amar…

- Astazi se deruleaza penultima etapa a turului Ligii a III-a. Daca lidera Seriei 1, Aerostar evolueaza acasa, cu CSM Focșani, in schimb cealalta divizionara C bacauana, CSM se deplaseaza la Huși, pentru meciul cu Hușana. Pentru ambele grupari din Bacau, runda se anunța insa una foarte importanta. „Fiind…

- Invinsa cu 1-0, la Suceava, de Foresta, in etapa a 11-a a Ligii a III-a, Aerostar a luat din nou atitudine. Și…altitudine. Vineri, in runda cu numarul 12, „aviatorii” s-au impus cu 2-1 pe teren propriu, contra Științei Miroslava, echipa pregatita de fostul lor antrenor, Cristi Popovici. Deși au deschis…

- Azi, de la ora 14.00, „aviatorii” primesc vizita Științei Miroslava. Cealalta divizionara C bacauana, CSM se deplasaeza la Galați, pentru jocul cu Universitatea Dunarea de Jos Dupa o impresionanta serie de zece victorii in primele zece etape de campionat, Aerostar a capotat duminica trecuta la Suceava.…

- A crescut in cinci ani cat alțele in zece, devenind una dintre cele mai performante școli de fotbal din Bacau și din intreaga zona a Moldovei. Și nu are intenția de a se opri aici. Dimpotriva, dupa ce a bifat „importuri” și exporturi”, prezențe la turneele finale ale Campionatelor Naționale și la competiții…

- Capul de afiș al etapei a zecea din Liga a III-a este ținut in Seria 1 de intalnirea dintre Aerostar Bacau și SC Oțelul Galați. „Aviatorii” se prezinta la confruntarea programata maine, de la ora 15.00, pe teren propriu, din postura de lideri autoritari ai clasamentului grație unei suite de noua victorii…

- La debutul in campionat, Magura 2012 a dispus cu 5-3 de Zimbrul Tulcea, patru goluri fiind inscrise de jucatoarea din atacul bacauancelor Debut cu dreptul pentru echipa de fotbal feminin a Magurii 2012 Bacau. Duminica, in prima etapa a Ligii a III-a, „Pisicile Roșii” s-au cocoțat in varful Seriei a…