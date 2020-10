Stiri pe aceeasi tema

- Un nou meci dificil pentru CSM Bacau pe teren propriu. La doua saptamani dupa ce a remizat cu CSM Focani, echipa lui Giani Florian primește vizita viceliderei Dacia Unirea Braila. Spre deosebire de jocul cu Focșaniul, desfașurat pe stadionul „Aerostar”, meciul de sambata, cu Braila, se va disputa pe…

- „Nu-i sezon turistic” titram in avancronica partidei Dunarea Calarași- Aerostar, din etapa a șasea a ligii secunde, pornind de la o declarație a antrenorului bacauan Daniel Munteanu. Numai ca, deși nu-i nici luna cadourilor, Aerostar este pusa pe daruri. In extra-sezon. Sambata, la Calarași, „aviatorii”…

- Pe 5 octombrie se incheie perioada de transferuri. Iar divizonara B Aerostar vrea sa profite de scurtul timp ramas pentru a-și fortifica lotul. „Cautam soluții și speram sa le gasim pe cele mai bune pana pe 5 octombrie. Nu vrem sa aducem jucatori doar de dragul de a aduce, ci pentru a ne intari cu […]…

- Fostul mijlocaș al FCM Bacau și Aerostar este cea mai sonora achiziție a „CSM-eilor”, care incep sezonul saptamana aceasta: miercuri, in Cupa, cu Viitorul Curița, in deplasare și sambata, in Seria 2 a campionatului, pe terenul Viitorului Ianca. Dupa o vara cu multe incertitudini și fara jocuri de verificare,…

- Aerostar inoata pe uscat. Chiar și la mare. Sau mai ales la mare. Sambata, „aviatorii” au inregistrat a doua infrangere consecutiva in acest debut de campionat al Ligii a II-a. Al doilea 0-1, dupa cel de acasa cu „U” Cluj. De data aceasta, pe terenul Farului. Era clar ca echipa constanțeana pornește…

- Aerostar a inceput campionatul Ligii a II-a la fel cum l-a inceput pe cel din urma cu doua sezoane: cu o infrangere acasa cu 1-0. Similitudinile se opresc insa aici. Diferențele sunt numeroase. Și vizibile. Și, toate, in favoarea bacauanilor. Incepand cu calibrul adversarului. Daca in 2018, „aviatorii”…

- Casa Fotbalului a gazduit la inceputul aceste saptamani, tragerea la sorți in urma careia s-a stabilit programul sezonului regular din Liga 2, ediția 2020-2021. Procedura de stabilire a programului de disputare a sezonului 2020-2021 pentru competitia Liga 2 s-a realizat pe baza Tabelei Berger, numarul…

- Se cunosc numele echipelor promovate din Liga a III-a in Liga a II-a. Dupa Aerostar Bacau și U Craiova 1948 SA, promovate ca urmare a „inghețarii” campionatului, au facut pasul spre B, in urma jocurilor de „baraj”, și Unirea Slobozia, CSM Slatina și Fotbal Comuna Recea. Astazi vom ști și cine va completa…