Remiză albă între Valencia şi FC Sevilla Echipa spaniola Valencia a terminat la egalitate sambata, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia FC Sevilla, in etapa a 25-a din La Liga. Partida de la Valencia a avut un ritm bun, insa cele doua formatii nu au reusit sa concretizeze nici una din ocaziile avute, potrivit news.ro. FC Sevilla a ajuns la al patrulea meci consecutiv fara infrangere. Astfel, formatia antrenata de Quique Flores a ajuns pe locul 14, cu 24 de puncte, in timp ce Valencia are 36 de puncte si ocupa locul 8 in clasament. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia impotriva violentei in sportul spaniol a cerut miercuri o amenda de 6.000 de euro pentru tanarul suporter al echipei de fotbal Rayo Vallecano, care a indreptat un deget inspre fesele atacantului argentinian de la Sevilla FC, Lucas Ocampos, in timpul unui meci din La Liga, informeaza AFP. Suporterul…

- Echipa spaniola Almeria a incheiat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia Athletic Bilbao, in etapa a 24-a din La Liga, informeaza news.ro.Pe Power Horse Stadium, din Almeria, gazdele au ramas in zece dupa eliminarea lui Largie Ramazani, din minutul 53, cand jucatorul Almeriei…

- SCMU Craiova a pornit cu dreptul in play-out-ul sezonului competițional din LNBM. Formația pregatita de Yiannaras Panayiotis s-a impus la limita pe terenul formației din Galați, scor 75-74, la capatul unui meci tensionat, decis pe final, la anumite detalii. Partida a contat pentru prima etapa din play-out.…

- Meciul Alaves – Real Madrid 0-1 a fost in format LIVE SCORE pe AS.ro, de la ora 22:30. Partida conteaza pentru etapa cu numarul 18 din La Liga. In urma acestui meci, Real Madrid a devenit lider in La Liga, cu 45 de puncte. Tot atatea puncte are si Girona, dar madrilenii au un golaveraj […] The post…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova a obținut un nou succes de trei puncte in Divizia A1. Formația pregatita de Danuț Pascu a invins-o sambata seara pe Unirea Dej, in Sala Sporturilor „Ion Constantinescu“ cu scorul de 3-0 (25-16, 25-13, 25-16) și astfel și-a consolidat poziția a patra in clasament,…

- Voleibalistii de la SCMU Craiova nu au reusit prea multe in primul meci al optimilor de finala din CEV Cup. Formatia olteana a pierdut in deplasarea din Polonia, impotriva echipei Warta Zawiercie, scor 0-3 (18-25, 14-25, 14-25) si astfel va avea o misiune mai mult decat complicata in returul din Banie,…

- In derby-ul penultimei etape a Diviziei A1 la volei feminin, CSM Lugoj a intalnit, in deplasare, pe CSM Volei Alba Blaj. Partida a fost controlata de echipa din „Mica Roma”, care s-a impus in doar 69 de minute de joc, cu 3-0 (25-20, 25-17, 25-15). Formația din Lugoj a avut…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj sunt cu un pas in sferturile de finala ale Cupei Challenge, dupa ce, joi seara, au caștigat cu 3-0 (29-27, 25-17, 26-24) partida tur cu Tent Obrenovac, disputata in Serbia. A fost un joc echilibrat, in care formația lugojeana s-a impus , in doua din cele trei…