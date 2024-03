Fotbal, Liga 4: Înfrângere pentru ACS Iara. „Mă gândesc foarte serios să renunț” – Lucian Roșu ACS Iara a pierdut ieri, scor 1-2, partida amicala desfașurata la Iara, contra echipei de liga a cincea, Viitorul Transilvania. Dupa partida, antrenorul celor de la ACS Iara, Lucian Roșu, a declarat ca sa gandește serios sa renunțe la funcția de antrenor. „Echipa se afla oarecum intr-un blocaj la nivelul jocului, parem 11 indivizi care se aduna pentru o miuța, fara nici un pic de voința. Ma gandesc foarte serios sa renunț la funcția de antrenor, poate e nevoie de un șoc pentru a depași momentul slab in care ne aflam. Despre jocul echipei din IARA , scurt, zero. In schimb, echipa oaspete a practicat… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

