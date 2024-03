Fotbal, Liga 4: ACS Iara „a scăpat printre degete” victoria la Gârbău ACS Iara a remizat ieri, scor 3-3, pe terenul celor de la Viitorul Garbau, in prima partida oficiala din 2024 pentru cele doua echipe. In jocul desfașurat pe terenul de fotbal al școlii din Garbau, gazdele au inceput perfect partida și au deschis scorul in minutul 2. Totuși, trupa antrenata de Lucian Roșu a reușit sa revina excelent in meci și a marcat de trei ori pana la pauza, Rusu (dubla) și Palacean reușind sa marcheze pentru oaspeți. A fost 3-1 la pauza și, la „orizont”, se vedea prima victorie a celor de la Iara. Totuși, lipsa de experiența s-a vazut in partea a doua, cand Garbaul a reușit… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

