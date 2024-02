Fotbal, Liga 4: ACS Iara a pierdut confruntarea cu Sporting U19 Cluj ACS Iara a pierdut astazi, scor 2-3, contra celor de la Sporting U19 Cluj, intr-o partida amicala ce s-a jucat la Florești. Pentru formația antrenata de Lucian Roșu au marcat Rusu și Rostaș. „A fost un meci presarat cu multe greșeli personale, de acolo și rezultatul negativ. Jocul nu merge aproape deloc. A fost un test necesar in contextul in care mai avem trei saptamani de reglaje”, a transmis la finalul meciului tehnicianul celor de la ACS Iara, Lucian Roșu. Maine, de la ora 11:00, formația din Iara va primi vizita celor de la Spicul Luna, intr-o alta partida amicala. SPORTING U19 CLUJ – ACS… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

