FOTBAL – Florin Achim speră ca Minaur să rămână în Liga 3 Florin Achim a fost numit oficial director sportiv al echipei de fotbal CS Minaur. Conferința oficiala a avut loc in 23 ianuarie, la sediul Minaur. Interesant este ca nimeni din conducerea clubului nu a fost prezent la intalnirea cu presa din județ, ceea ce poate da naștere la speculații. Achim spera ca Minaur se va salva de la retrogradare, deși, dupa cum singur recunoaște, nu va fi o misiune ușoara. Noul director sportiv a lasat sa se ințeleaga ca la Minaur vor ajunge jucatori noi, care sa puna umarul și la final baimarenii sa poata spune ca au echipa in Liga 3. Zilele trecute fotbaliștii Minaur-ului… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Baia Mare a devenit, pentru cateva zile, capitala excelenței in medicina de urgența. Spitalul Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare organizeaza, in perioada 17-20 ianuarie 2024, un eveniment medical de prestigiu, ajuns deja la cateva ediții, și anume conferința pluridisciplinara de…

- Avem in acest weekend un eveniment devenit deja tradiție in Baia Mare. Este vorba despre ediția cu numarul 20 al Expoziției județene de pasari și animale mici. „Incercam sa pastram aceeași locație. Oamenii s-au obișnuit cu locul in care in fiecare an facem expoziția. Am incercat sa facem acest eveniment…

- Anul 2024 vine cu creșteri ale unor taxe locale. Din 3 ianuarie va putea fi achiziționat abonamentul anual pentru toate parcarile publice din municipiul Baia Mare, prețul acestuia fiind de 200 de lei (100 de lei in 2023). Valoarea abonamentului lunar este in acest an de 50 lei. Administrația locala…

- Nu de puține ori, in Baia Mare ne este dat sa vedem niște parcari facute anapoda, incat stai sa te gandești ce a fost in mintea celui care a gandit respectiva parcare. Așa cum nu putem ințelege de ce e musai sa te urci pe spațiul verde cu bolidul. „Am cerut toleranța zero fața de cei care parcheaza…

- CS Minaur Baia Mare nu se preda. Incearca sa ramana in Liga 3. A scos un egal azi, 24 noiembrie, cand a jucat pe stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare cu Victoria Carei, joc din cadrul etapei a 14-a din Liga 3, seria 10. Minaur incearca sa scape de retrogradare, azi obținand doar un egal, un 1-1…

- Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) din Romania, Cristian Pistol, a adus in discuție, in timpul vizitei facute la Suceava, proiectul Autostrazii Nordului. El a anunțat ca a fost obținut Acordul de Mediu pentru Varianta Ocolitoare GuraHumorului, un obiectiv…

- O noua infrangere pentru CS Minaur in Liga 3. Stadionul „Someșul” din Satu Mare a gazduit ieri, 4 noiembrie, disputa dintre CS Minaur și SC Olimpia Satu Mare, joc din cadrul etapei cu numarul 11 din Liga 3, Seria 10. Baimarenii au pierdut partida in minutele de prelungiri, in al patrulea minut de prelungiri,…

- Luni, 30 octombrie, aproape de ora amiezii, un cutremur de suprafața, magnitudine slaba, a avut loc in județele Maramureș și Satu Mare, mai exact la 36 de kilometri de Baia Mare. ”In ziua de 30 Octombrie 2023 la ora 10:45:29 (ora locala a Romaniei) s-a produs in MARAMURES, SATU MARE un cutremur slab…