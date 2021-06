Fotbal: Atacantul Andrei Cristea va juca la CS Mioveni

Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Andrei Cristea s-a despartit de clubul Politehnica Iasi, la care a fost si jucator, si antrenor, potrivit news.ro. "Am respectat dorinta lui Andrei de a mai juca fotbal in prima liga. El ramane un reper in istoria recenta a fotbalului iesean si va avea, oricand, usa deschisa la clubul…

- Fundasul central Florin Plamada si Marian Tarsa au semnat, sambata, contracte cu CSM Politehnica Iasi, a anuntat clubul iesean. Nascut la Radauti pe 30 aprilie 1992, Florin Plamada (1,85m) a mai evoluat in Copou in anii 2014 si 2015. A bifat peste 80 de prezente in Liga I, dar si doua selectii…

- Noua conducere a Politehnicii s-a prezentat, ieri, intr-o conferinta de presa, prezentand totodata doar un crampei din planurile clubului pentru ca inca nu s-a cristalizat inca nimic concret in pregatirea sezonului care incepe in Liga a II-a. De altfel, proaspatul manager general al clubului, Florin…

- Costel Enache a acceptat propunerea conducerii clubului din Copou și va fi tehnicianul echipei in sezonul viitor. In primele zile ale saptamanii viitoare, Costel Enache va fi prezentat oficial, prilej cu care vor fi anunțate și alte detalii ale colaborarii. In varsta de 48 de ani, antrenorul Politehnicii…

- Costel Enache a fost numit, duminica, în functia de antrenor principal al echipei CSM Poli Iasi, grupare recent retrogradata în Liga a II-a."CSM Politehnica Iasi are un nou antrenor. Costel Enache a acceptat propunerea conducerii clubului din Copou si va fi tehnicianul echipei…

- Tehnicianul Costel Enache a fost numit, duminica, in functia de antrenor principal al echipei CSM Poli Iasi, grupare recent retrogradata in Liga a II-a. "CSM Politehnica Iasi are un nou antrenor. Costel Enache a acceptat propunerea conducerii clubului din Copou si va fi tehnicianul echipei in sezonul…

- Costi Andriescu este initiatorul campaniei Bike2School, de popularizare a mersului cu bicicleta in randul elevilor. Pana sa inceapa pandemia, copilul lui Costi, traversa cu bicicleta orasul Iasi, din cartierul Nicolina pana in Copou, la scoala la care invata. E vorba de o distanta de aproximativ 14…

- Remus Dinu il are invitat la GSP Live, vineri, de la 09:01, pe fostul președinte al celor de la Politehnica Iași, Ciprian Paraschiv. Ciprian Paraschiv va vorbi despre lupta din playout, problemele de la formația din Copou și șansele ca Poli Iași sa se salveze de la retrogradare. Urmarește emisiunea…