- Viorel Moldovan, fost coleg cu Adrian Mutu la echipa naționala, a comentat decizia lui Nelu Varga, patronul de la CFR Cluj, de a-l demite pe Andrea Mandorlini și a-l pune antrenor pe Adrian Mutu. E doar o chestiune de ore pana cand Mutu va deveni oficial antrenorul lui CFR Cluj, potrivit lui Nelu Varga.…

- Poli Iași a fost umilita de Sepsi, scor 0-6, in runda #22 din SuperLiga. Leo Grozavu (56 de ani) a fost extrem de dezamagit de prestația jucatorilor sai. Sepsi s-a distrat cu cei de la Poli Iași și a inregistrat scorul campionatului. La finalul partidei, Leo Grozavu, antrenorul moldovenilor, a declarat…

- Bogdan Andone (49 de ani) a comentat intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor lupta la titlu in Superliga. Fost antrenor la FCSB, Bogdan Andone a revenit in Romania in aceasta iarna, dupa o experiența in Cipru. Antrenorul care incearca s-o salveze pe FC Botoșani de la retrogradare e cu ochii și pe…