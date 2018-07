Fotbal: Alisson, transferat la Liverpool pentru 72,5 milioane euro, sumă record pentru un portar Internationalul brazilian Alisson s-a transferat de la AS Roma la Liverpool pentru suma de 72,5 milioane de euro, un record pentru un portar, au anuntat cele doua cluburi de fotbal joi seara, citate de AFP. ''Jucatorul de 25 de ani a semnat un contract de lunga durata cu Reds dupa ce a efectuat vizita medicala regulamentara si a semnat documentele transferului sau, la Melwood'', a precizat Liverpool. Roma a confirmat suma tranzactiei pe contul sau de Twitter: ''Alisson Becker a semnat transferul sau la Liverpool pentru o suma ce poate atinge 72,5 de milioane de euro''.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

