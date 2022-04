Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Ponea, vicepreședinte cu rang de secretar de stat la Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, a fost inlocuit cu Ioan Oleleu, fost director al DSVSA Cluj și vicepreședinte al CJ Cluj. Ambele decizii au fost publicate in Monitorul Oficial de joi, 17 martie. In…

- Ioan Oleleu, fost director al DSVSA Cluj și vicepreședinte al CJ Cluj din partea PSD, a fost numit vicepreședinte NSVSA – Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor.

- Conducere noua la DSVSA Alba. Vasile Spinu revine in funcția de director executiv al instituției Noul director executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba este Vasile Spinu. A fost numit, in 18 februarie 2022, prin ordin al președintelui Autoritații Naționale…

- Probleme cu un import de 21 de tone de portocale provenite din Turcia, la care s-a constatat prezenta reziduurilor de pesticide. Pe fir a intrat și Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), care incearca sa afle ce s-a intamplat cu fructele, in conditiile in…

- Caz de gripa aviara, tulpina H5N1 la o lebada gasita moarta in zona lacului de acumulare Gilau-Someșu Rece din județul Cluj. Din aceasta cauza au fost instaurate zonele de protecție și de supraveghere in jurul focarului. In aceste zone circulația pasarilor a fost restricționata, ea putandu-se derula…

- Produsele comercializate in Romania sunt monitorizate foarte atent de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), inclusiv in ceea de priveste prezenta antibioticelor, iar acolo unde exista depasiri se iau de indata masuri, a declarat, vineri, pentru AGERPRES,…

- Noul președinte al Autoritații Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) este, incepand cu data de 9 februarie, Alexandru Nicolae Bociu, acesta fiind numit prin ordin al premierului Nicolae Ciuca. De altfel, el se ocupa de conducerea Autoritații inca de la finele lunii noiembrie…

- ”In data de 09.02.2022, s-a publicat in Monitorul Oficial decizia privind numirea in functia de presedinte al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, cu rang de secretar de stat, a domnului Alexandru Nicolae Bociu, pentru o perioada de 5 ani”, a transmis, joi, ANSVSA.…