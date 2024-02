Amenzi de peste 25.000 în domeniul siguranței alimentelor In luna ianuarie a anului 2024, autoritațile din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Hunedoara au intreprins acțiuni hotarate pentru protejarea sanatații publice și prevenirea apariției unor situații precum toxiinfecțiile alimentare și raspandirea Pestei Porcine Africane. Reprezentanții DSVSA Hunedoara au desfașurat ample controale, axate pe respectarea legislației in domeniul sanatații animalelor, siguranței alimentelor și bunastarii acestora. In total, au fost verificate 452 de obiective in aceasta perioada, iar pentru deficiențele constatate… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

