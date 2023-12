Vasile Mureșan s-a ales cu un dosar penal dupa ce a fost prins baut la volan. Incidentul a avut loc in a doua seara de Craciun, dupa ce un apel la 112 anunța ca mașina in care acesta se afla, se deplasa haotic pe un Drum Județean din Baia Sprie. Un apel la 112 formulat de un alt șofer semnala faptul ca, Vasile Mureșan, in varsta de 62 de ani, circula haotic pe DJ184, prin Baia Sprie, județul Maramureș. La scurt timp dupa apel, polițiștii au pornit in cautarea autoturismulul, care se afla pe o strada din oraș. La volanul mașinii se afla chiar fostul șef al Poliției din Maramureș, Colonelul in rezerva,…