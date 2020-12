Fostul rege al Spaniei Juan Carlos depune o declaraţie pentru a-şi regulariza situaţia fiscală Aceasta declaratie, depusa de catre avocatul sau, are legatura cu o ancheta impotriva coruptiei, aflata in curs, cu privire la folosirea de catre fostul monarh a unor carduri de credit, potrivit unor surse citate de ziar. Juan Carlos, care s-a exilat in Emiratele Arabe Unite (EAU), este vizat in prezent de trei anchete judiciare. Una dintre aceste anchete vizeaza o presupusa folosire de catre fostul monarh a unor carduri de credit care nu sunt emise pe numele sau, si are scopul sa stabileasca daca acesta a folosit nume de imprumut pentru a spala bani, declarau la inceputul lui noiembrie surse… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a anunțat ca va renunța la pedeapsa capitala pentru crimele juvenile, dar organizațiile care militeaza pentru drepturile omului spun ca cel puțin zece deținuți, cei mai mulți parte a minoritații șiite din țara, arestați pentru presupuse infracțiuni savarșite pe cand erau minori, risca…

- Justitia spaniola a anuntat vineri ca impotriva fostului rege Juan Carlos exista si o a treia ancheta judiciara, pentru spalare de bani, transmite AFP.Despre a doua ancheta, inceputa in secret la sfarsitul lui 2019, se aflase miercuri. Primul dosar impotriva fostului suveran, aflat in exil…

- Justitia spaniola a anuntat vineri ca impotriva fostului rege Juan Carlos exista si o a treia ancheta judiciara, pentru spalare de bani, transmite AFP. Despre a doua ancheta, inceputa in secret la sfarsitul lui 2019, se aflase miercuri. Primul dosar impotriva fostului suveran, aflat in exil in Arabia…

- Surse din domeniul judiciar din Spania au dezvaluit miercuri ca fostul rege Juan Carlos este vizat de inca o ancheta, deschisa in secret la sfarsitul lui 2019, transmite AFP, citata de Agerpres.Justitia spaniola vizeaza presupusa utilizare de catre ex-suveran a unor carti de credit legate de conturi…

- Sondaj: Patru din zece spanioli sustin crearea unei republici, pe fondul scandalurilor de corupție in care a fost implicat regele Juan Carlos. 48% vor referendum privind monarhia Peste 40% dintre spanioli sustin crearea unei republici, in urma plecarii bruste in strainatate a fostului rege Juan Carlos…

- "Raytheon Missiles & Defense, divizie a companiei Raytheon Technologies, a trimis o comanda catre compania aerospatiala romaneasca Romaero pentru productia de componente destinate sistemului de aparare antiaeriana si anti-racheta Patriot. Colaborarea industriala dintre cele doua entitatiii va permite…

- Echipa lui Razvan Lucescu, Al Hilal din Arabia Saudita, a fost exclusa din Liga Campionilor Asiei la fotbal dupa ce nu a putut inscrie 13 jucatori pe foaia oficiala de meci din cauza infectarilor cu coronavirus. Al Hilal Riad nu a mai avut decat 13 jucatori pentru meciul cu Shabab Al Ahli Dubai din…