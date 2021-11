Stiri pe aceeasi tema

- „Pleaca Ludovic Orban din PNL, plec și eu!Este clar: cine critica echipa distrugatoare de conducere a PNL, care a ingenuncheat partidul și a dus Romania la picioarele PSD, este exclus din PNL.Nu pot accepta tradarea și bataia de joc a romanilor de catre Klaus Iohannis și PNL care dau acum guvernarea…

- Fostul președinte liberal Ludovic Orban a confirmat miercuri, 10 noiembrie, la Realitatea Plus, ca se va propune in ședința PNL de vineri excluderea sa din partid . „Ei iși doresc sa scape de mine, ca le stau ca un cui in talpa”, a spus Orban. „Eu cred ca nu le-a dat voie Iohannis pana acum sa ma dea…

- Presedintele PNL, Florin Citu a declarat, miercuri, ca in sedinta Biroului Executiv al Partidului National Liberal de vineri se va discuta despre declaratiile si atacurile fostului presedinte al partidului, Ludovic Orban la adresa presedintelui Klaus Iohannis si se va lua o decizie. Liderul PNL a explicat…

- Florin Cițu, dupa intalnirea cu reprezentanții PSD: „Discuții despre funcții au fost, variante cu un premier care sa se schimbe la doi ani” Florin Cițu a declarat, dupa intalnirea cu reprezentanții PSD, ca a avut „o discuție buna”, axata pe proiecte, obiective și soluții la actuala criza politica.…

- Conducerea liberalilor discuta despre excluderea din partid a fostului președinte Ludovic Orban ca urmare a propunerii inaintate Biroului Executiv de Gigel Știrbu, Emil Boc și Gheorghe Flutur. Propunerea BEX va fi votata intr-o noua ședința de BPN care va avea loc maine la PNL. Mai sunt propuși la excluderea…

- Liberalii raman consecvenți in a-l susține pe premierul demis, Florin Cițu, drept candidat al partidului la funcția de prim-ministru. „Decizia BEx al PNL, luata in unanimitate, e una clara: propunerea PNL pentru funcția de prim-ministru este președintele partidului, Florin Cițu. Aceasta este propunerea…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat duminica faptul ca oamenii le reproșeaza politicienilor de la putere, inclusiv lui Klaus Iohannis, ca au declanșat aceasta criza politica, in loc sa se ocupe de guvernare. El spune ca trebuie soluționata criza „in acord cu așteptarile cetațenilor” și a adaugat…

- Liderul liberal Ludovic Orban si-a exprimat convingerea ca “un personaj foarte important din Romania” s-a gandit “sa decreteze” ca el sa nu mai fie presedintele PNL. “Sunt convins ca un personaj foarte important din Romania a stat el si s-a gandit si a zis ca poate trebuie sa decreteze ca Orban sa nu…