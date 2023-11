Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii de la Judecatoria Sectorul 2 Bucuresti l au condamnat pe sociologul Theodor Mirel Palada, fostul purtator de cuvant al Guvernului Ponta, la pedeapsa de doi ani de inchisoare pentru refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice Decizia nu este una definitiva Instanta a anulat…

- Mirel Palada, fost purtator de cuvant al Guvernului Ponta, a fost condamnat, joi, in al doilea dosar penal pe care il are la activ, dupa ce s-a urcat beat la volan și a refuzat prelevarea de mostre biologice. Mirel Palada a mai fost condamnat definitiv, cu suspendare, pentru ca a batut un senator. Citește…

- Teroristul Omar Hayssam a fost adus in fața instanței in scaun cu rotile. Acesta va afla daca va fi sau nu eliberat dupa ce a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare. Omar Hayssam a fost implicat in rapirea jurnaliștilor romani in Irak. Pentru faptele comise, teroristul a fost condamnat la 20 de ani…

- Fostul deputat PSD Dorin Lazar Maior, condamnat la 5 ani de inchisoare pentru cumparare de influenta, urmeaza sa ajunga la București luni, 16 octombrie, dupa ce autoritațile italiene au incuviințat predarea in baza mandatului european de arestare, precizeaza surse judiciare pentru stiripesurse.ro.…

- Sociologul Mirel Palada, patronul institutului Sociopol, s-a aflat joi in fața instanței de la Judecatoria Sector 2, unde a incercat sa obțina mila judecatorului intr-un caz de refuz de prelevare de probe biologice dupa ce a fost prins baut la volan, scrie aktual24.ro . Palada mai are o condamnare…

- Fabricile Volkswagen din Germania au fost oprite dupa ce o defecțiune informatica a blocat totul. Producția s-a oprit la uzinele germane ale Volkswagen, inclusiv la sediul central al grupului din Wolfsburg, din cauza unei defecțiuni informatice majore care afecteaza producatorul auto de la pranz, a…

- Un barbatul din Alba a fost condamnat la 10 luni de inchisoare cu executare pentru abandon de familie. Individul, care are 3 copii cu fosta concubina, nu a platit, in ultimii 4 ani, de la desparțire, nicio pensie alimentara, scrie Alba24. In fața instanței a motivat ca nu a avut venituri. Judecatorii…