Fostul fotbalist și antrenor Miodrag Jesic a murit într-un teribil accident de mașină Miodrag Jesic, fost jucator de fotbal la Partizan Belgrad si fostul antrenor al echipei CS Otopeni, a murit intr-un teribil accident de mașina, la varsta de 64 de ani, informeaza un anunț al Clubului Partizan Belgrad. Miodrag Jesic, care a fost antrenorul echipei CS Otopeni, a murit intr-un accident care a avut loc in apropiere de orasul sarb Ruma. „FC Partizan a pierdut o alta legenda. Miodrag Jesic, fost jucator și antrenor, a murit intr-un accident petrecut pe drumul principal Ruma-Jarak”, informeza echipa Partizan Belgrad . Cine a fost Miodrag Jesic Miodrag Jesic a evoluat in cariera de fotbalist… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

