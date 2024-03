Accident grav la Otopeni, în zona terminalului "Plecări". Un bărbat a murit Un accident grav a avut loc vineri dimineața in zona terminalului de plecari de la aeroportul Otopeni. Un barbat in varsta de 42 de ani, cu posibile antecedente medicale, care se afla la volanul automobilului sau a pierdut controlul autoturismului și a intrat direct intr-un gard aflat in zona. Barbatul a fost gasit in stop cardio-respirator și ulterior a și murit.Traficul in zona nu a fost perturbat. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 19 ani a murit, iar trei persoane au fost ranite, miercuri seara, intr-un accident rutier pe DN 5C in judetul Giurgiu. ”O tanara, de aproape 19 ani, si-a pierdut viata, in aceasta seara, in urma unui accident rutier ce s-a produs pe DN5C, intre localitatile Gaujani si Pietrisu. In eveniment…

- Un accident rutier mortal a avut loc in dupa-amiaza zilei de sambata, in jurul orei 17.00, pe DJ 107B, intre localitațile Cergaul Mare și Tau. O mașina a luat foc in urma evenimentului rutier, iar o persoana a murit carbonizata. „Traficul rutier este oprit pe DJ 107B, intre Cergau și Roșia de Secaș,…

- Accident mortal, in localitatea Coșava, in Timiș. Un tanar de 21 de ani care se afla la volanul unei camionete s-a izbit frontal de un TIR. In urma impactului frontal, șoferul camionetei a murit pe loc, iar tanara de 28 de ani care il insoțea a ramas incarcerata. Atat femeia cat și șoferul TIR-ului,…

- Accident grav pe DN 1C Dej-Baia Mare. Un autoturism a fost acroșat de un autotren. Traficul rutier se desfașoara alternativ Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1C Dej-Baia Mare, in zona localitații Buciumi, județul Maramureș, la ieșirea din curtea unui…

- Un accident cumplit a avut loc, joi dimineața, in județul Gorj. Șoferul unui autoturism și-a pierdut viața, in urma impactului dintre autoturismul sau și un autotren. Alte doua persoane au ajuns de urgența la spital, prezentand rani pe suprafața corpului.

- In urma cu doar cateva minute, in intersecția dintre Bulevardul Independenței cu Bulevardul Decebal, a avut loc un accident rutier. Din fericire, n-au rezultat victime. Traficul este aglomerat in zona. Material in actualizare Source

- „Dreptate pentru Ionuț și Corina!” sau „Cerem judecare, nu amanare!” - au fost doua dintre mesajele pe care le-au afișat, miercuri dimineața, membrii familiei a doi tineri care au murit in urma cu patru ani, intr-un grav accident rutier intre Sudrigiu și Pietroasa.

- Polițiștii Serviciului Rutier intervin la un accident rutier semnalat prin apel 112. Pe Drumul Național 2 E85, la ieșire din municipiul Adjud spre Focșani, a avut loc o coliziune intre un autoturism și o autoutilitara cu 7 locuri. Din primele informații, o persoana este inconștienta iar una este incarcerata.…