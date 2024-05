Google concediază sute de angajaţi ”de bază” şi mută unele posturi în India şi Mexic Divizia de baza este responsabila de construirea bazei tehnice din spatele produselor emblematice ale companiei si de protejarea sigurantei online a utilizatorilor, potrivit site-ului web Google. Echipele de baza includ unitati tehnice cheie din tehnologia informatiei, echipa sa de dezvoltatori Python, infrastructura tehnica, fundatia de securitate, platformele de aplicatii, dezvoltatorii de baza si diverse roluri de inginerie. Cel putin 50 dintre posturile eliminate au fost in domeniul ingineriei la birourile companiei din Sunnyvale, California. Multe echipe Core vor angaja persoane corespunzatoare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a ministerului rus de externe, Maria Zaharova, a declarat, miercuri, 27 martie, ca este „extrem de greu de crezut” ca Statul Islamic ar fi avut capacitatea de a lansa un atac asupra salii de concerte Crocus de langa Moscova, in care au murit cel puțin 140 de persoane, relateaza…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, va avea saptamana aceasta o discutie fata in fata cu presedintele rus Vladimir Putin despre situația precara de la centrala atomoelectrica ucraineana Zaporojie, ocupata de trupele ruse, relateaza DPA, preluata…

- Avionul a decolat, joi, de pe aeroportul Hollywood din Burbank, statul american California, cu 16 persoane la bord, printre care și cantareața columbiana Karol G, dar s-a intors la scurt timp, dupa ce pilotul a raportat fum in cabina, a anunțat postul de televiziune KABC, citat de ABC News.Aeronava…

- Un purtator de cuvant al armatei israeliene a declarat ca nu are informatii ca aceasta locatie ar fi fost tinta unui bombardament. Armata a anuntat mai tarziu ca zeci de persoane au fost ranite dupa ce s-au impins si s-au calcat in picioare in momentul in care camioanele cu ajutor umanitar au sosit…

- Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunța faptul ca s-a semnat Contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru a incepe lucrarile de modernizare a Transfagarașanului. Investiția se ridica la 8,4 milioane de lei și trebuie sa fie gata in 12 luni. ”Inca un pas important pentru modernizarea…

- Un taxi autonom Waymo, apartinand grupului Alphabet, firma-mama a Google, a fost vandalizat si incendiat de catre mai multe persoane, in weekend, la San Francisco, in California, fara ca cineva sa fie ranit, in timp ce circula in oras fara pasageri la bord, relateaza AFP.

- Directorul general al agentiei de supraveghere nucleara a ONU (AIEA), Rafael Grossi, a anuntat ca va vizita miercuri centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, ocupata de Rusia, pentru a vedea daca aceasta poate fi operata cu un numar redus de personal si daca uraniul folosit pe post de combustibil, vechi…