Fost primar din Gorj condamnat pentru fraude cu fonduri europene. A fotografiat vacile vecinilor pentru a dovedi că are fermă Un fost primar din Gorj a fost condamnat la inchisoare pentru fraude cu fonduri europene. Acesta a incasat peste 177.000 de lei pentru o inființarea unei ferme de vaci care nu exista. Fostul primar al comunei Bumbești-Pițic, Michy Nioața, a fost condamnat la 2 ani și 3 luni cu executare. Fiica sa și fostul director […] The post Fost primar din Gorj condamnat pentru fraude cu fonduri europene. A fotografiat vacile vecinilor pentru a dovedi ca are ferma appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Michy Nioața, primarul PSD de la Bumbești Pițic a fost condamnat azi la 2 ani și 3 luni de inchisoare. Nioața a incasat 40.000 de euro bani europeni pentru o ferma de vaci fictiva. Proprietarii vacilor ar fi imprumutat animalele primarului pentru a pacali experții. Articolul Primar PSD condamnat la…

