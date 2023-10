Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Valeriu Sabin Pocol, comisar in cadrul Garzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Cluj, acuzat de doua infracțiuni de abuz in serviciu prin care ”funcționarul…

- In perioada cat a fost director economic in cadrul Ministerului Mediului, Nicolescu Dinu Octavian a comis mai multe infracțiuni cum ar fi: trafic de influența și spalare de bani in forma continuata. Nicolescu i-a cerut unui om de afaceri suma de 1 000 000 lei pentru a-i anula bligațiilor fiscale, in…

- Vlad Pascu, tanarul drogat care a provocat accidentul de la 2 Mai soldat cu moartea a doua persoane, a fost trimis in judecata. Dosarul urmeaza sa fie judecat de Judecatoria Mangalia. Reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia au declarat, miercuri, pentru News.ro, ca Vlad Pascu a fost…

- Procurorii DNA efectueaza, luni dimineața, percheziții la Administrația Spitalelor din București. Sunt vizate persoane din conducerea instituției, iar procurorii au informații ca acestea ar fi primit sume uriașe drept mita. Directorul general adjunct al instituției ar fi luat mita in doua tranșe, evaluate…

- Polițiștii tineri, incadrați in ultimii ani in cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba, care au deteriorat mai multe autospeciale de poliție, in diferite misiuni, vor invața sa conduca defensiv, cu ajutorul unui simulator auto. Sistemul cerut de IPJ Alba costa 125.000 de lei și ii va ajuta pe…

- Seful Politiei Caracal si alti trei politisti au fost trimisi in judecata de catre procurorii Curtii de Apel Craiova, fiind acuzati de abuz in serviciu, pentru modul in care au intervenit dupa disparitia Alexandrei Macesanu. Procurorii arata ca, daca ar fi intervenit la timp, ”ar fi conferit sanse efective…