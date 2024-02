Procurorii DNA de la Serviciul Teritorial Cluj au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 15 februarie 2024, a lui Ioan Borș, comisar-șef al Comisariatului județean Bistrița-Nasaud din cadrul Garzii Naționale de Mediu, pe care il acuza de luare de mita, in forma continuata. Potrivit […] The post DNA l-a saltat pe Ioan Borș, șeful Garzii de Mediu din Bistrița-Nasaud. Lua bani și palinca pentru a nu trimite controale la fermieri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .