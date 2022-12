Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu se teme ca va fi atacata in contextul razboiului rus impotriva Ucrainei, a afirmat joi Ministrul Apararii, Angel Tilvar, care a precizat ca utilizarea armelor nucleare nu poate fi exclusa “teoretic”, motiv pentru care autoritațile iau in calcul toate scenariile, informeaza news.ro . “Romania…

- Ministerul de Externe respinge, sambata, afirmatiile lui Vladimir Putin potrivit carora Romania ar avea pretentii teritoriale fata de Ucraina. "Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei respinge asertiunile exprimate de Presedintele Federatiei Ruse in discursul sustinut cu ocazia Zilei Unitatii Nationale,…

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei respinge aserțiunile exprimate de președintele Federației Ruse care induc in mod fals ideea ca Romania ar avea pretenții teritoriale fața de Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Șeful statului a participat, joi și vineri, la reuniunea Consiliului European. De la Bruxelles, Klaus Iohannis a facut o serie de declarații tranșante cu privire la situația actuala de pe frontul din Ucraina. Afirmațiile președintelui nu vor trece neobservate de regimul condus de Vladimir Putin. Ce…

- Jurnalistul rus Vladimir Soloviov cere atacarea bazelor din Romania și Polonia, folosite pentru transferul catre Ucraina al echipamentelor militare. Jurnalistul favorit al lui Vladimir Putin considera ca trebuie sa fie atacate inclusiv bazele militare unde sunt antrenați militarii ucraineni, scrie digi24.ro…

- Anexarile facute de Putin in Ucraina pot ingheța razboiul sau il pot escalada. Iar noi, romanii, suntem in prima linie in fața hoardelor aducatoare de moarte, dezlanțuite de Kremlin peste statul vecin. Iar la noi ce se intampla? Se face politica de stat, pentru popor? Nicidecum, dragilor! Am asistat…

- Ultima ora! In plina invazie a armatei lui Vladimir Putin in Ucraina, se pregatește un mega-contract intre Romania și Republica Moldova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Liderul belarus Aleksandr Lukasenko, unul dintre cei mai mari prieteni ai lui Vladimir Putin, a facut noi declaratii foarte periculoase, in contextul geo-politic. El a lasat de inteles ca, dupa razboiul din Ucraina, Rusia ar putea deschide noi fronturi, inclusiv in Romania. Lukașenko a dat vina numai…