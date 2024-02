Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin se pregatește sa anexeze Transnistria, o regiune separatista din Republica Moldova cu o populație majoritar pro-rusa, iar acest lucru ar putea avea loc pe 28 februarie, la congresul de la Tiraspol al așa zișilor deputați de toate nivelele, susține opozantul transnistrean Ghenadie Ciorba,…

- In interviul acordat pe 6 februarie jurnalistului american Tucker Carlson si difuzat in seara de 8 februarie, Vladimir Putin a sustinut ca Rusia si-a retras in mod deliberat trupele din jurul Kievului, in timpul invaziei sale in Ucrainam pentru a facilita un acord de pace."Omologii mei din Franta,…

- Orchestra tradeaza o anume pregatire. Au mai probalit cindva și pe alte teme. Se știu. De cum a zis Claudiu Tarziu, din Opoziție, depre granițe, de indata Hellvig s-a urcat pe scaun sa ne spuna ce crede el. Și de indata revista pe care a lansat-o (Newsweek) l-a reluat. Și au inceput și ceilalți. Acoperiți,…

- Eduard Hellvig, fostul director al SRI, a reacționat dur la comentariile lui Claudiu Tarziu, care a declarat ca Romania nu va fi suverana cu adevarat decat dupa va fi reintregit statul roman in granitele lui firesti. Fostul director al SRI a spus ca senatorul AUR „bate fals intr-o toba de balci, iar…

- Intr-o postare pe X (fostul Twitter) Eduard Hellvig și-a exprimat opinia ca discursul liderului AUR nu pot fi tratate ca simple afirmații facute in graba, pe fondul entuziasmului legat de serbarea ZIlei Unirii. "Zilele trecute, un domn a cuvantat despre nevoia de a avea bune relații de cooperare cu…

- Eduard Hellvig, fostul director al SRI, posibil pretendent la un post de europarlamentar din partea PNL< a lansat un atac la adresa senatorului Claudiu Tarziu, președintele Consiliului National de Conducere al AUR, invocand o declarație a acestuia din urma. „Zilele trecute, un domn a cuvantat despre…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, afirma ca bugetul de care ministerul a beneficiat in ultimii ani a permis cumpararea de echipamente militare performante pe care acum alte state si le doresc și anunta ca Romania va cumpara si ”alte echipamente de tip asemanator”. ”Este un moment in care toata lumea…