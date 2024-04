Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Vladimir Lipaev ambasador al Federației Ruse in Romania, dupa incheierea misiunii și plecarea lui Valeri Kuzmin. Lipaev a condus anterior misiunea diplomatica a Rusiei in Estonia.

- UPDATE – Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, sambata, in timpul unui discurs adresat natiunii, ca toti cei implicati in atacul de la Crocus City Hall, de langa Moscova, au fost gasiti si vor plati pentru ceea ce au facut. El a declarat zi de doliu national pentru 24 martie. Bilantul persoanelor…

- Vladimir Putin prezideaza centrul operațional de criza in urma evenimentului tragic din capitala Rusiei.Președintele rus Vladimir Putin a fost informat imediat despre inceperea impușcaturilor, in primele minute ale incidentului de la sala de concerte, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al președinției…

- Presedintele rus Vladimir Putin spune ca este deschis la o incetare a focului in razboiul din Ucraina pe perioada Jocurilor Olimpice de la Paris din vara acestui an, scrie dpa, preluata de Agerpres. Presedintele francez Emmanuel Macron a confirmat intr-un interviu acordat televiziunii ucrainene ca…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dezbatut vineri in cadrul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse neutralizarea amenintarilor provenite din spatiu cu care s-ar putea confrunta tara sa si a sustinut din nou ca Rusia nu are nicio intentie sa amplaseze arme nucleare in spatiu, in urma relatarilor…