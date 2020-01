Forţele de ordine franceze renunţă la grenadele lacrimogene explozive care au lăsat infirmi mai mulţi protestatari Guvernul francez a anuntat duminica interzicerea folosirii de catre fortele de ordine a unui anumit timp de grenada lacrimogena care a provocat rani grave manifestantilor în timpul protestelor &"vestelor galbene&", unii dintre ei pierzându-si o mâna, relateaza agentiile AFP si EFE, citate de Agerpres.



Grenada lacrimogena GLI-F4 are si o încarcatura exploziva de 25 de grame de TNT. Unii manifestanti au cules de pe jos astfel de grenade pentru a le îndeparta ori pentru a le arunca înapoi spre fortele de ordine, dar au ramas infirmi dupa ce grenada le-a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

