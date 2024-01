Stiri pe aceeasi tema

- Franța este blocata de protestele fermierilor care se apropie de Paris. Aceștia nu doar ca blocheaza autostrazile, ci au inceput sa opreasca camioanele cu alimente aduse din strainatate. Așa s-a intamplat cu carnea venita din Romania sau cu legumele din Lituania, care au fost distruse, ba chiar s-a…

- Zeci de vinzatori ambulanti sfideaza autoritațile și iși vind marfa in strada, in statia pentru transportul public din apropierea pietii de pe Soseaua Hincesti din Chisinau. Din cauza lor, troleibuzele si autobuzele sint nevoite deseori sa opreasca in mijlocul strazii. Astfel se creaza haos, ambuteiaje,…

- Echipa de handbal feminin a Frantei și-a trecut in palmares al treilea titlu mondial din istorie, dupa ce a caștigat finala Campionatului Mondial in fața Norvegiei cu scorul de 31-28. Reprezentantele „cocoșului galic” au intrat la pauza cu un avans de trei goluri, 20-17, și au gestionat bine finalul…