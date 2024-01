Camioanele românești, atacate în Franța – marfa românească, aruncată pe Romania este victima in protestul fermierilor din Franta, care devin violenti. Agricultorii au atacat camioane romanesti, au aruncat marfa pe jos si au calcat cu tractoarele carnea adusa din tara noastra. Soferii acuza jandarmii si politistii ca asista impasibili la distrugeri. Mai multi romani care au fost victimele violentelor au povestit pentru Observator cosmarul prin care au trecut. Camionul cu numere romanesti din care fermierii arunca pe sosea carne de pui a fost oprit de protestatari pe o sosea din apropiere de Lyon. La volan era Romina Badea, iar langa ea statea sotul ei, care era soferul… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tone de carne romaneasca au fost distruse cu tractoarele de fermierii francezi furiosi, dupa ce camioanele romanesti au fost prinse in vartejul protestelor din aceasta țara. TIR-urile au fost deviate de la traseu, blocate și vandalizate. Produsele alimentare au fost strivite sub roțile tractoarelor,…

- Fermierii francezi s-au dezlantuit! Au intensificat protestele, iar camionale romanesti, pline cu mancare, care tranziteaza Hexagonul, le-au cazut victime! Protestatarii lor au blocat vineri una dintre principalele autostrazi care leaga Parisul de orașul nordic Lille și Belgia. Mulți fermieri din Franța,…

- Agricultorii și transportatorii romani, implicați intr-un protest de amploare la Afumați timp de 10 zile, au emis un comunicat de presa in care se delimiteaza ferm de protestul și acțiunile senatoarei Diana Șoșoaca. Comunicatul aduce la cunoștința opiniei publice motivele protestului și determinarile…

- Astazi numarul 2 in NATO, a umblat cinci ani cu cizme de cauciuc și ”șuba”: ”Am avut și viața de șantier, mi-a placut” Mircea Geoana este astazi romanul din varful NATO, cea mai puternica alianța politico-militara din istorie.In varsta de 65 de ani, fostul senator, președinte al senatului și ministru…

- Sunt in continuare coduri roșii de inundații in Franța și Germania, in timp ce Suedia este vizata de o alerta portocalie de vant și ninsori puternice. Ministerul roman de Externe a emis avertizari de calatorie pentru aceste țari.Valul de aer polar care a plecat din Peninsula Scandinava și Rusia se…

- Alti 14 cetateni romani si membri de familie ai acestora, evacuati din Fasia Gaza, au ajuns in Romania, in aceasta dimineata – transmite Ministerul de Externe de la Bucuresti. Cele 14 persoane intrasera sambata pe teritoriul Egiptului prin punctul de frontiera Rafah, de unde au fost preluate de catre…

- Romania a primit informații de la partea israeliana cu privire la moartea unuia dintre ostaticii cu dubla cetațenie israeliana și romana, deținuți de militanții Hamas in Fașia Gaza. “Autoritațile israeliene au fost informate despre decesul unei persoane cu dubla cetațenie, israeliana și romana, care…

- „Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis , a sosit in tara pentru o vizita de stat in perioada 16-19 noiembrie 2023, in urma invitatiei Presedintelui Republicii Unite Tanzania, Dr. Samia Solution Hassan”, a transmis Ministerul de Externe din Tanzania.Scopul vizitei este de a atrage mai multe investitii…