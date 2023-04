Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii ucraineni lucreaza „metodic pentru a dovedi vinovația criminalilor de razboi ruși”, chiar daca exista informații despre moartea acestora in razboi, a declarat, miercuri, Andriy Andreev, șef adjunct al Departamentului Procuraturii Generale din Ucraina, citat de Ukrainska Pravda . Parchetul…

- Volodimir Zelenski a aparut la CNN, miercuri seara, in SUA, intr-un interviu preinregistrat. Cand a fost intrebat de Wolf Blitzer de ce ar fi nevoie pentru a se intalni cu Putin, Zelenski a spus: „Nu avem nicio circumstanta sa vorbim cu presedintele Federatiei Ruse pentru ca nu se tine de cuvant". „Nu…

- Dupa inceperea „operațiunii militare speciale”, președintele Serbiei, intr-o declarație adresata națiunii, a spus ca Belgradul sprijina integritatea teritoriala a Ucrainei, dar nu va impune sancțiuni impotriva Federației Ruse.

- Camera Deputatilor si Senatul se vor intruni luni in sedinta comuna pentru a marca un an de la declansarea agresiunii militare a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presedintele Volodimir Zelenski a dezvaluit vineri ca inainte de izbucnirea razboiului i-a cerut presedintelui turc sa-l convinga pe Vladimir Putin sa vina la masa discutiilor, dar Recep Erdogan, la fel ca si alti lideri, nu a putut sa-l convinga pe presedintele rus. Acum, spune Zelenski, nu mai sunt…

- Pe 24 februarie la Constanta are loc un miting dedicat comemorarii invaziei rusesti in Ucraina. Mai multi refugiati ucraineni s au adunat langa cladirea Consulatului General al Federatiei Ruse.Pichetul pasnic va dura de la 10 la 12. Este planificata blocarea carosabilului. In jurul orei 09.30, oamenii…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, transmite vineri ca Romania va continua sa sprijine Ucraina atat cat va fi nevoie. ‘Vom continua sa sprijinim Ucraina atat cat va fi nevoie, pentru ca poporul roman crede intr-un sistem international bazat pe reguli, nu pe agresiune. Inca de la inceputul razboiului…

- Ucraina trebuie sa inlocuiasca avioanele sale de fabricație sovietica, depașite moral și fizic, de diferite tipuri, cu un singur tip de avion de lupta multirol, pentru a-și proteja cerul. F-16 poate deveni un astfel de avion de lupta iar necesarul țarii se ridica la 200 de aeronave, a declarat Iurii…