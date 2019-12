Stiri pe aceeasi tema

- Flamengo a restabilit egalitatea (1-1), in partida cu Al-Hilal, din semifinalele Campionatului Mondial al Cluburilor, anunța MEDIAFAX.Citește și: E oficial! Anunțul facut de Dumitru Coarna se adeverește! Ludovic Orban se ține de cuvant . Brazilienii au punctat la patru minute de la…

- Al-Hilal o conduce cu 1-0 la pauza pe Flamengo, in prima semifinala a Campionatului Mondial al Cluburilor. Singurul gol a fost reușit de mijocașul Salem Al Dawsari, in minutul 18, anunța MEDIAFAX.Citește și: Presedintele Iohannis: `Mai este foarte puțin timp` Echipa pregatita de Razvan…

- Al-Hilal, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a dechis scorul in partida cu Flamengo, din semifinalele Campionatului Mondial al Cluburilo, anunța MEDIAFAXrCitește și: Presedintele Iohannis: `Mai este foarte puțin timp` Formația romanului a marcat in minutul 18, prin Al Dawsari. Mijlocașul…

- Al Hilal, formația saudita pregatita de antrenorul roman Razvan Lucescu, va disputa semifinala Campionatului Mondial al Cluburilor, contra echipei braziliene Flamengo, marți, de la ora 19:30, pe "Khalifa International Stadium", din Doha (Qatar), potrivit Mediafax.Al Hilal, campioana Asiei,…

- Monterrey (Mexic), campioana CONCACAF, a învins formatia Al-Sadd (Qatar), antrenata de Xavi și reprezentanta țarii gazda, scor 3-2, si s-a calificat în semifinale la Cupa Mondiala a Cluburilor.Vangioni 23, Funes 45+1 și Pizarro 77 au înscris pentru Monterrey, în timp…

- Al Hilal, echipa saudita antrenata de romanul Razvan Lucescu, s-a calificat in semifinalele Campionatului Mondial al Cluburilor dupa ce a invins-o azi pe Esperance Tunis, campioana Africii, cu 1-0.Unicul gol al partidei de la Doha a fost marcat de francezul Bafetimbi Gomis, in minutul 73. In semifinale,…

- Razvan Lucescu ajunge cu Al-Hilal in aceasta seara la Doha, pentru startul Campionatului Mondial al Cluburilor. O victorie cu Esperance de Tunis, pe 14 decembrie, ii deschide calea spre marele meci cu deținatoarea Copei Libertadores, Flamengo. Au trecut 17 zile de cand a caștigat Liga Campionilor Asiei,…

- Japonezii de la Urawa Reds Diamonds s-au calificat in finala Ligii Campionilor Asiei și vor juca impotriva saudiților de la Al Hilal, echipa lui Razvan Lucescu, anunța MEDIAFAX.Citește și: Plecare de rasunet de la PRO TV! Cine paraseste postul dupa 15 ani Formația din Arabia Saudita…