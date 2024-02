Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins-o pe FC U Craiova cu scorul de 3-1 (2-1), sambata seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 26-a a Superligii de fotbal.Oaspetii au deschis scorul prin marocanul Omar El Kaddouri (13), aflat la prima sa reusita in Superliga, dupa o iesire gresita a portarului Ionut Gurau.Craiovenii…

- Formația olteana a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 3-1, pe Sepsi OSK Sf.Gheorghe, intr-un meci din etapa cu numarul 24 a Superligii de fotbal. Covasnenii au deschis scorul, in minutul 33, prin croatul Gabriel Debeljuh, insa Craiova a revenit pe finalul primei reprize și a egalat in minutul…

- Echipa UTA Arad a invins sambata, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Sepsi OSK, intr-un meci al etapei a 23-a din Superliga, potrivit news.ro.Aradenii au inceput foarte bine primul meci pe teren propriu, dupa patru luni de exil, iar Omondi nu a ajuns la minge in minutul 16. Portarul gazdelor, Kucher…

- Liverpool s-a impus in etapa de „Boxing Day” in deplasare cu Burnley, scor 2-0. Darwin Nunez a deschis scorul in minutul 6, dar „cormoranii” au avut emoții tot meciul in privința victoriei. Intrat pe teren in minutul 84, chiar in locul primului marcator, Diogo Jota a stabilit scorul final in minutul…

- Echipa Farul Constanta a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 3-1, formatia Petrolul Ploiesti, intr-un meci din etapa a 19-a a Superligii. Este prima victorie pe teren propriu a constantenilor dupa opt etape, relateaza News.ro.La Ovidiu, portarul ploiestenilor, Zima, a intervenit inca din…

- Politehnica Iasi a invins-o pe UTA Arad cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, in primul meci din etapa a 19-a a Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de englezul Shayon Harrison (78), care a deviat in plasa centrarea lui Alin Roman.

- Poli Iași a cerut penalty in minutul 70 al meciului cu Farul, la scorul de 2-3, dar brigada de arbitri a ignorat un fault evident comis de Mihai Popescu. Farul a avut o prima repriza de vis la Iași, pe care a incheiat-o cu scorul de 3-0. Partea a doua le-a aparținut gazdelor. Harrison (minutul 55) și…

- FCSB a invins pe Dinamo, scor 1-0, in SuperligaFCSB a invins duminica seara, cu scorul de 1-0, formatia Dinamo Bucuresti, intr-un meci din etapa a 17-a a Superligii. Inceput cu zece minute intarziere, din cauza reprogramarii partidei Otelul – Universitatea Craiova, partida dintre Dinamo si…