CSU Craiova se impune la Sf.Gheorghe

Stiri pe aceeasi tema

- CSU Craiova a invins-o pe Sepsi, scor 3-1, in runda #24 din Superliga. Portarul Roland Niczuly (28 de ani) a criticat deciziile controversate luate de arbitrul Istvan Kovacs și brigada lui. Sepsi a deschis scorul in minutul 33, prin Gabriel Debeljuh. Oltenii au intors scorul prin golurile marcate de…

- U Cluj intalnește UTA Arad, iar Univ. Craiova joaca la Sf.Gheorghe, cu Sepsi. Este vorba despre meciurile de duminica din etapa a 24-a a Superligii de fotbal. Primele patru meciuri ale etapei, desfașurate vineri și sambata, s-au incheiat cu același scor,

- Echipa Farul Constanta a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, formatia FCU Craiova, in debutul etapei a 23-a din Superliga.Farul a inceput partida de la Ovidiu cu ocazia lui Louis Munteanu, din minutul 2, iar in minutul 8 Ronaldo Deaconu a deschis scorul cu un sut de la marginea careului.…

- Formația covasneana a surclasat, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 6-0, pe CSM Poli Iași, intr-un meci din cea de-a 19-a etapa a Superligii de fotbal. Golurile au fost marcate de Florin Ilie (minutul 19 – autogol), Cosmin Matei (minutul 36 – penalty), Nicolae Paun (minutul 42), Sherif Kallaku…

- Formația covasneana a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, pe CFR Cluj, intr-un meci din etapa cu numarul 20 a Superligii de fotbal. Golurile au fost marcate de albanezul Sheriff Kallaku (min.59) și Damașcan (min.85), respectiv de grecul Panagiotis Tachtsidis (min.32). In urma…

- Joi, 7 decembrie, au avut loc ultimele cinci partide din faza grupelor Cupei Romaniei Betano la fotbal: Petrolul Ploiești – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 2-2, Chindia Targoviște – AFC Hermannstadt 0-1, Progresul Pecica – Corvinul Hunedoara 0-6 (toate trei in grupa A); Dinamo București – Oțelul Galați 3-3…

- Echipa Universitatea Cluj a invins duminica, pe teren propriu, scor 2-1, formatia FCU Craiova, intr-un meci din etapa a 18-a a Superligii.Gazdele au deschis scorul in minutul 18, prin Ianis Stoica, si au mai avut o ocazie mare in minutul 25, la Daniel Popa. In minutul 38 Compagnucci a centrat si…

- Sepsi OSK Sf.Gheorghe și Rapid București au terminat, vineri seara, la egalitate, scor 0-0, in primul meci din cea de-a 16-a etapa a Superligii de fotbal, prima din returul sezonului regulat. Sambata, 11 noiembrie, sunt programate alte trei partide, respectiv Universitatea Cluj-Petrolul Ploiești (ora…