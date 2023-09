Stiri pe aceeasi tema

- The Chemical Brothers a lansat albumul “For That Beautiful Feeling”. Inregistrat in studioul trupei, chiar langa coasta de sud, acesta este un disc care vaneaza și surprinde acel moment salbatic in care sunetul te copleșește și aproape te trage sub, dar in cele din urma te lasa sa-l calatorești catre…

- Olivia Rodrigo a lansat albumul “GUTS”. Unul dintre cele mai așteptate albume ale anului, GUTS vine ca urmare a debutului lui Rodrigo – SOUR și conține hitul ei numarul 1 „vampire” și noua piesa focus „get him back”. Produsa de colaboratorul ei frecvent, Daniel Nigro, și creata parțial la legendarul…

- Radu Ștefan Banica, in varsta de 21 de ani, a lansat recent prima lui melodie, „Tu”. Acesta a marturisit ce reacție a avut tatal lui cand a auzit piesa. Invitat sa cantre la un post de radio, prietenii virtuali i-au trimis zeci de mesaje de susținere„Din generație in generație, barbați mai frumoși,…

- Un tribunal din Crimeea a amendat trei femei cu 15.000 de ruble (138 de euro) pentru ”discreditarea” armatei ruse, a anuntat vineri Ministerul rus de Interne, citat de Novaya Gazeta Europe. Incidentul a avut loc intr-un parc acvatic din orasul Alusta, pe 8 august, scrie news.ro. Ministerul…

- Cei doi artiști internaționali, Tamiga & 2Bad lanseaza o noua melodie, “TROPICAL”, o melodie cu accent balcanic avand un sound foarte comercial care te face sa dansezi. Totul a inceput in vara anului 2018 cand s-a anuntat un nou debut muzical si totodata o colaborare de succes. Laurentiu de la Body&Soul…

- TaiK lanseaza videoclipul piesei „Lasa-ma”, in colaborare cu Thalida. Piesa face parte de pe albumul „Dau Palme”, albumul de debut al artistului. „Lasa-ma” este produsa chiar de Taik in studioul OMG Production, iar videoclipul este regizat de Marco Barbu. “”Lasa-ma” este o piesa cu mesaj la care am…

- Billie Eilish a lansat “What Was I Made For?” de pe coloana sonora a filmului “Barbie”. Piesa a fost compusa special pentru Barbie de Billie Eilish, alaturi de fratele ei, FINNEAS, care a produs piesa la studioul sau din Los Angeles. Piesa, intima și sfașietoare, exista ca fundal sonor pentru scenele…