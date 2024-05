Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Ignat, una dintre cele mai talentate voci din peisajul muzical romanesc contemporan, lanseaza albumul sau de debut, intitulat simplu și sugestiv „Ioana Ignat”, care reprezinta o oglinda a trairilor și experiențelor sale. „In albumul acesta sunt ca o carte deschisa unde totul este sincer și adevarat.…

- Olivia Rodrigo a lansat albumul “GUTS (spilled)”. Cinci piese suplimentare apar pe varianta deluxe, inclusiv noul ei single „obsessed”, care a fost interpretat in fiecare seara in turneul mondial GUTS. Noul single a aparut inițial ca o piesa ascunsa pe vinilul exclusiv D2C roșu, negru standard și variante…

- Includand hiturile „Houdini” și „Training Season” lansate recent, „Radical Optimism” mai cuprinde inca noua piese. Pentru „Houdini” s-a lucrat in co-producție pe partea de instrumentație cu Kevin Parker de la Tame Impala, producție cu Danny L Harle și compoziție cu Caroline Ailin și Tobias Jesso Jr.…

- Cantareata si compozitoarea Raye a stabilit un record caștigand, sambata, la gala BRIT de la Londra, sase premii, inclusiv la categoriile artistul si albumul anului, scrie News.ro. „Nu va puteti imagina ce inseamna asta pentru mine”, a spus ea, in lacrimi, in timp ce si-a acceptat premiul pentru „Albumul…

- Yeat a lansat albumul “2093 (Phase 2)”. Materialul 2093 intra in a doua etapa cu adaugarea a doua piese noi – „As We Speak” cu Drake și „Never quit”. „As We Speak” reprezinta a doua oara cand Drake și Yeat fac echipa oficial pentru a colabora, prima fiind „IDGAF” de pe albumul lui Drake, For... View…

- Fiecare apariție discografica in scena locala este un motiv de bucurie pentru melomani.In acest context, concertul de lansare a celui de-al doilea disc al timișorenilor de la 8LightMinutes, desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute la M2, a avut toate atu-urile unui eveniment de seama. Și așa a și…

- Sorana Cirstea a invins-o pe americanca Sofia Kenin cu 6-3, 7-6 (7/2), duminica, in prima runda a turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 3.211.715 dolari. Cirstea (33 ani, 22 WTA) s-a impus dupa o ora si 43 de minute in care a reusit nu mai putin de 18 asi…

- Formația Etenal Dark din Bocșa a lansat recent melodia Asfințit, piesa care va fi inclusa pe urmatorul material discografic al trupei, numit ,,Cugetari”. Alaturi de membrii trupei la aceasta piesa a mai colaborat și chitaristul Mircea Sirbu, membru fondsator al formației Silex. „Faptul ca Mircea a acceptat…