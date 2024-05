Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping a sosit marti seara la Belgrad, unde isi continua un turneu european, in urma unei vizite de stat in Franta de doua zile, pe care a incheiat-o marti, potrivit unei publicatii oficiale, relateaza AFP, preluata de News.ro.Xi Jinping a sosit la Belgrad cu un avion special,…

- Rusia iși extinde doua noi coridoare de transport menite sa lege Asia de Europa, slabind sancțiunile impuse de Occident, in timp ce turbulențele din Orientul Mijlociu perturba comerțul mondial. Rețelele de transport maritim și feroviar prin Iran și un pasaj maritim in Arctica ar putea consolida pivotul…

- Companiile petroliere din Rusia se confrunta cu intarzieri la plata de cateva luni, pentru titeiul si carburantii livrati, deoarece bancile din China, Turcia si Emiratele Arabe Unite au incetinit plațile, noteaza Reuters, preluat de Agerpres.

- Companiile petroliere din Rusia se confrunta cu intarzieri la plata de cateva luni, pentru titeiul si carburantii livrati, deoarece bancile din China, Turcia si Emiratele Arabe Unite au devenit mai preocupate de sanctiunile americane, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui…

- Ceea ce a determinat administratia Biden sa ajunga la o evaluare atat de surprinzatoare nu a fost un singur indicator, ci o serie de evolutii, analize si - aspect crucial - noi informatii extrem de sensibile. Teama administratiei, a spus un oficial de rang inalt al administratiei, "nu a fost doar ipotetica…

- Regimurile tiranice știu ca auto-cenzura – suprimarea preventiva a disidenței – este cel mai puternic instrument al lor. Astazi, o gasim adesea in diaspora. De-a lungul mileniilor, exilul a fost o modalitate pentru critici sa scape de pumnul de fier al tiranilor și pentru regimuri sa iși reduca la tacere…

- Turcia i-a propus vineri ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, in timpul Forumului Diplomatic de la Antalya, sa gazduiasca noi negocieri de pace ruso-ucrainene, atunci cand cele doua parti in conflict vor fi pregatite. De asemenea, Lavrov a promis in acest timp ca Rusia nu are nicio intentie sa…

- Turcia i-a propus vineri ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, in timpul Forumului Diplomatic de la Antalya, sa gazduiasca noi negocieri de pace ruso-ucrainene, atunci cand cele doua parti in conflict vor fi pregatite. De asemenea, Lavrov a promis in acest timp ca Rusia nu are nicio intentie sa…