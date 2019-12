Stiri pe aceeasi tema

- ​O fetița de 5 ani, nascuta cu paralizie cerebrala, este unul dintre cel mai bine platiți youtuberi din lume, scrie joi revista americana de business Forbes, citata de Mediafax. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Canalul YouTube al tanarului american Ryan Kaji, in varsta de opt ani, a obtinut venituri de 26 de milioane de dolari in acest an, potrivit revistei Forbes, care l-a plasat pe primul loc in clasamentul celor mai bogate staruri de pe aceasta platforma online, publicat miercuri, informeaza AFP. Canalul…

- Cel mai bine platit star pe YouTube in 2019 este un baiețel in varsta de 8 ani, care a caștigat 26 de milioane de dolari datorita canalului sau de pe platforma online pe care sunt difuzate clipuri in care acesta poate fi vazut testand jucarii, precum și cu tematica educaționala. Potrivit topului celor…

- Canalul de Youtube dedicat tânarului american Ryan Kaji, în vârsta de 8 ani, a încasat 26 de milioane de dolari într-un an, potrivit revistei Forbes, citate de AFP, ceea ce îl plaseaza în topul clasamentului youtuberilor publicat miercuri.Canalul baiețelului,…

- Diego Simeone este cel mai bine platit antrenor al momentului. Antrenorul care a reușit, in ultimii ani, performanțe remarcabile cu Atletico Madrid este remunerat cu 26 de milioane de dolari pe sezon.El devanseaza antrenori mult mai bine cotați in fotbalul mondial in acest moment, precum Pep…

- Michael Jackson conduce topul celor mai bine platite celebritati decedate, pentru al saptelea an consecutiv, cu 60 de milioane de dolari castigate anul acesta, potrivit Forbes, potrivit news.ro.Regele muzicii pop a decedat pe 25 iunie 2009. Veniturile din difuzarea online a muzicii lui Michael…

- Pagina de Instagram @insaneluxurylife prezinta ceasurile pe care le poarta cei mai importanți sportivi din lume. Rolex, Patek Philippe, Richard Mille și Audemars Piguet sunt doar cateva firme de ceasuri pe care sportivi precum Floyd Mayweather Jr., Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldinho…

- Kylie Jenner are un Bugatti ce a costat 3 milioane de dolari! Chiar anul acesta, Kylie Jenner a fost desemnata de Forbes drept cea mai tanara miliardara pe forte proprii, iar sora mai mica a lui Kim Kardashian traieste pe cai mari. Recent, Kylie si-a achizitionat o veritabila bijuterie pe 4 roti. Mai…