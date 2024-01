Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Proiectelor Europene anunta un nou program pentru instalarea de panouri fotovoltaice , derulat cu fonduri prin PNRR. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, anunta ca, in urma introducerii capitolului REPowerEU in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat ca, in urma introducerii capitolului REPowerEU in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), aproximativ 60.000 de gospodarii din Romania vor putea beneficia de fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, anunta ca, in urma introducerii capitolului REPowerEU in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), aproximativ 60.000 de gospodarii din Romania vor putea beneficia de fonduri pentru instalarea de panouri fotovoltaice si…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata” Primaria Municipiului Pitești anunța inceperea proiectului „Renovare energetica Colegiul Economic MariaTeiuleanu”, cod proiect: C5-B2.1.a-206, pentru care UAT Municipiul Pitești a obținut finanțare nerambursabila in cadrul Planului…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene MIPE a transmis astazi, 15 decembrie 2023, Comisiei Europene cea de a treia cerere de plata din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta PNRR , ceea ce inseamna o finantare neta de aproximativ 2,7 miliarde de euro pentru Romania.Ministerul…

- ”In forma sa modificata, Planul include si capitolul REPowerEU (Componenta 16) si are o alocare de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub forma de imprumuturi, 13,6 miliarde euro sub forma de granturi), acoperind 66 de reforme si 111 investitii”, au precizat, vineri, reprezentantii MIPE, intr-un…

- Comunicat de presa Noiembrie 2023 “PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Unitatea Administrativ Teritoriala Județul Argeș are calitatea de beneficiar al proiectului cu titlul „Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgența Pitești”, conform contractului de finanțare nr. SP85/21/15.05.2023,…

- CICLOVA ROMANA. „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Ciclova Romana anunța demararea proiectului cu titlul „Interventii pentru cresterea eficientei energetice si masuri conexe eligibile – Scoala Gimnaziala Ciclova Romana”, avand nr. C10-I3-2794,…