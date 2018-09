Fonduri pentru firme 2018: Se fac nscrieri online pentru premiile de max. 50.000 Euro, de la Startarium

Stiri pe aceeasi tema

- Statul a anunțat oficial cand incepe sesiunea de inscriere a firmelor private mici și mijlocii din Romania in programul Internaționalizare 2018, prin care acestea pot obține ajutoare nerambursabile de pana la 25.000 de lei fiecare, pentru merge in strainatate, la targuri și expoziții sau pentru alte…

- Startupurile romanești de tehnologie și programatorii se pot inscrie online la o sesiune de prezentare de idei de afaceri in fața unor inovatori, respectiv la un hackathon care vor avea loc la București, in aceasta luna, au informat, vineri, organizatorii, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- Mai multe persoane, intre care 3 administratori de firme si un consilier la Directia de Pescuit Brasov, au fost trimise in judecata intr-un dosar de frauda cu fonduri europene si evaziune fiscala in care prejudiciul depaseste 5 milioane de lei.

- Antreprenorii romani pot obține fonduri europene de maximum 50.000 de euro, 70.000 de euro sau 200.000 de euro fiecare, pentru mici afaceri in diverse domenii, de la agropensiuni și restaurante pana la service-uri auto și producție de software prin doua linii de finanțare care urmeaza sa fie deschise…

- Antreprenorii romani din domeniul tehnologiei pot obține granturi de pana la 60.000 de euro fiecare intr-un accelerator de afaceri european destinat startupurilor dedicate tehnologiilor pentru „connected cars” - mașini conectate, la care se fac inscrieri pe internet.

- Delta Dunarii primește bani pentru dezvoltare. Primariile vor putea accesa fonduri pentru amenajari precum rețele publice de acces la internet și activitați de marketing pentru a atrage turiștii. Linia de finanțare este in valoare de aproximativ 16 milioane de euro, din fonduri europene și de la…

- Antreprenorii ar putea fi afectați de redefinirea infracțiunii de abuz in serviciu din Codul penal, adoptata luni de Senat, mai ales in situațiile in care inspectorii ANAF ar face controale abuzive sau autoritațile contractante ar favoriza anumite firme la licitațiile publice, fara sa existe un beneficiu…

- Un specialist in factoring de la Banca Transilvania raspunde la intrebarile cititorilor StartupCafe.ro, miercuri, 4 iulie 2018, de la ora 11.00 la o noua intalnire online ”Intreb BT”, pe tema utilizarii factoringului in dezvoltarea afacerilor cu ajutorul instrumentelor bancare pentru afaceri mici și…