Stiri pe aceeasi tema

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din Romania incep, in martie 2024, sesiunea de inscrieri la fondurile europene de cate 500.000-3 milioane de euro pe proiect, pentru digitalizare, conform ghidului oficial al solicitantului, in cadrul Planului Național pentru Redresare și Reziliența…

- ”Cererea de plata 3 nu este blocata. Suntem in dialog constant cu reprezentantii Comisiei Europene, asa cum am fost la fiecare cerere de plata si cum e parcursul firesc al aprobarii indeplinirii tintelor si jaloanelor din PNRR. Fiecare minister coordonator de reforma are dialog cu CE, actualizari de…

- ”Cererea de plata 3 nu este blocata. Suntem in dialog constant cu reprezentantii Comisiei Europene, asa cum am fost la fiecare cerere de plata si cum e parcursul firesc al aprobarii indeplinirii tintelor si jaloanelor din PNRR. Fiecare minister coordonator de reforma are dialog cu CE, actualizari de…

- Ministerul Energiei a primit aprobarea Comisiei Europene pentru schema de finantare a contractelor pentru diferenta (CfD) – 3 miliarde de euro pentru proiecte de 5.000 MW energie solara si eoliana. Planul de lansare a schemei Contractului pentru Diferența (CfD) in Romania poate aduce o perturbare semnificativa…

- Ministerul Sanatații a publicat astazi lista spitalelor care vor beneficia de fonduri pentru digitalizare prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). 207 unitați medicale din țara, printre care și Spitalul Județean de Urgența Targoviște din județul Dambovița, vor fi digitalizate, prin programul…

- „Stabilirea unui cadru legislativ si fiscal adecvat este esentiala in dezvoltarea energiei eoliene offshore, in contextul actual marcat de extinderea accelerata a acestor capacitati de productie la nivel mondial. Romania urmareste indeplinirea principalelor obiective ale noii politici din domeniul energiei…

- Todorica-Constantin Serban, presedintele Consiliului Judetean Brasov, a semnat miercuri, 21 februarie, contractul de finantare pentru proiectul cu fonduri europene „Terapie intensiva neonatala «Impreuna cu parinții»”, aprobat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta pe Componenta 12 –…

- Comunicat de presa„PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata” Primaria Municipiului Pitești anunța inceperea proiectului „Renovare energetica Liceul cu Program SportivViitorul”, cod proiect: C5-B2.1.a-1718, pentru care UAT Municipiul Pitești a obținut finanțare nerambursabilain cadrul Planului…