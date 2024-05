Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce anul trecut fosta soacra a Claudiei Patrașcanu i-a deschis cantareței un proces penal, acum Rodica Badalau, mama lui Gabi Badalau, nu vrea sa se lase, astfel ca recent i-a mai deschis cantareței inca un proces, de data aceasta unui civil. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Claudia Patrașcanu…

- Mama lui Gabi Badalau nu are liniște pana nu o pune la respect pe fosta nora! Rodica Badalau a chemat-o, din nou, pe Claudia Patrașcanu in fața judecatorilor. Razboiul dintre artista, fostul soț și familia acestuia pare ca nu se ma termina.

- Doi candidați la funcția de membru in Colegiul pentru selecția și evaluarea judecatorilor al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au promovat evaluarea externa. Potrivit Comisiei Vetting, judecatorul de la Judecatoria Chișinau, Petru Paun, și judecatorul de la Judecatoria Criuleni, Adrian Cerbu,…

- La scurt timp dupa ce SpyNews.ro a publicat imaginile care arata ca Gabi Badalau și Bianca Dragușanu au plecat in vacanța cu micuții pe care ii au din casatoriile anterioare, Claudia Patrașcanu a avut o prima reacție.

- Guvernul a introdus anul trecut (prin Legea 296/2023) un impozit pe lux, mai exact pentru case și mașini scumpe. Ulterior, ANAF a pregatit un proiect pentru introducerea unui nou formular (216). Persoanele care au astfel de bunuri ar trebui sa le declare prin acea declarație, iar apoi sa plateasca pana…

- Interlopul Bebino, care a mai avut probleme cu legea in trecut, a fost saltat din pat de mascați. Liderului clanului Sportivilor i se aduc mai multe acuzații, asta dupa ce ar fi reușit sa vanda cu acte false o mașina pe care a luat-o drept garanție de la o femeie.

- Constantin Enceanu și Angelica, soția acestuia, probleme cu legea. De ce sunt chemați cei doi parteneri in fața magistraților in calitate de "parați". Cantarețul mai are un proces pe rol, dupa ce a decis sa dea in judecata „ Ansamblul Maria Tanase” din Craiova, condus de colega sa, Niculina Stoican.

- Manelistul Tzanca Uraganu are noi probleme cu legea. A fost prins de polițiștii Brigazii Autostrazi circuland cu viteza excesiva, pe Autostrada A3 Bucuresti – Ploiesti. Barbatul a primit amenda, dar nu asta il doare cel mai tare. Politistii i-au suspendat permisul Tzanca Uraganu s-a ales cu carnetul…