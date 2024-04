Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca Sore adora sa calatoreasca, iar de curand, a plecat in prima vacanța impreuna cu noul iubit și fiica lor. Cei doi au fost in vacanța și in Italia, iar ieri au ajuns in Maldive, impreuna cu Erin.

- Sunt mulți romanii care asociaza vacanța de vara cu Grecia. Exista mai multe categorii de turiști din țara noastra care merg in vacanțe in Grecia. O categorie importanta este cea a romanilor care vor sa mearga in concediu cu mașina personala, dar in ultimii ani a crescut și numarul de zboruri charter…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Ministerul elen al Crizelor Climatice și al Protecției Civile a decis ridicarea nivelului de alerta la 4 - risc foarte mare de incendiu.

- Cunoscutul vloger Cosmin Avram dezvaluie lucruri mai puțin sau deloc cunoscute in Grecia, unele dintre ele trecute sub tacere inclusiv de agențiile de turism. Traficanții de droguri, talharii și bandele organizate ii lasa pe turiști fara bani

- La scurt timp dupa ce SpyNews.ro a publicat imaginile care arata ca Gabi Badalau și Bianca Dragușanu au plecat in vacanța cu micuții pe care ii au din casatoriile anterioare, Claudia Patrașcanu a avut o prima reacție.

- Claudia Patrașcanu a plecat in vacanța cu copiii! Pentru ca de foarte mult timp și-a dorit sa calatoreasca cu cei doi baieți pe care ii are cu Gabi Badalau, cantareței i-a luat mult timp pentru a obține acordul din partea fostului soț pentru a putea pleca in afara țarii alaturi de cei mici. Iata unde…