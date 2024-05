Stiri pe aceeasi tema

- Soldații ruși care s-au intors din razboi au fost condamnați pentru 116 crime in 2023, a anunțat Mediazona, un site de știri local. Este o creștere de aproape 900% fața de anul precedent, cand au fost 13 condamnari, a precizat Ministerul britanic al Apararii pe X, potrivit Business Insider.

- Un numar record de soldați ruși au fost condamnați pentru crima in anul 2023, arata datele Curții Supreme a Rusiei, citata miercuri de site-ul independent de știri Mediazona. Creșterile au avut loc in contextul in care Ministerul rus al Apararii și grupul de mercenari Wagner au recrutat masiv din inchisorile…

- Un numar record de soldați ruși au fost condamnați anul trecut pentru crima, scrie miercuri site-ul independent de știri Mediazona, citand date ale Curții Supreme din Rusia, potrivit The Moscow Times.Instanțele rusești au condamnat anul trecut, in total, 116 soldați inrolați pe baza de contract și recruți…

- Ministerul britanic al Apararii estimeaza ca Rusia pierde in aceasta perioada aproape o mie de militari zilnic, dar inca dispune de suficienți soldați care reușesc sa puna presiune asupra ucrainenilor. “In fiecare an s-a inregistrat o creștere a ratei medii zilnice a pierderilor, de la 400 in 2022,…

- Prima conditie pentru orice negocieri menite sa puna capat razboiului din Ucraina este ca Rusia sa inceteze agresiunea, a declarat marti, intr-un interviu acordat unui ziar, secundul Papei Francisc, relateaza Reuters, conform news.ro. Cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului,…

- Apararea antiaeriana rusa a doborat duminica doua drone ucrainene in regiunea rusa Novgorod, la circa 850 de kilometri nord de granita dintre Rusia si Ucraina, a transmis Ministerul rus al Apararii, relateaza agentia EFE.

- UPDATESunt mai multe motive care indica faptul ca razboiul din Ucraina va fi purtat de Rusia inca cel puțin doi ani.Evaluarea aparține serviciilor de spionaj din Lituania, țara aflata, alaturi de celelalte state baltice, in vizorul Moscovei in perspectiva extinderii conflictului dincolo de granițele…

- Ucraina a lansat 38 de drone asupra Peninsulei Crimeea duminica dimineata, a transmis Ministerul rus al Apararii, care a anunțat ca toate au fost distruse. Pe retelele sociale din Ucraina si Rusia au aparut relatari privind explozii puternice in portul Feodosia, potrivit Reuters.