O acțiune aparent incredibila a unui judecator polonez a declanșat un val de șoc și nedumerire in Polonia și peste hotare. Tomasz Szmydt, judecator la Curtea Administrativa Regionala din Varșovia, a solicitat azil politic in Belarus, țara aflata in relații tensionate cu Polonia și aliata cu Rusia. Declarațiile sale au adus o noua dimensiune de […]