Fondul Proprietatea își vinde acțiunile deținute la OMV-Petrom Fondul Proprietatea anunța ca iși vinde toate acțiunile la OMV Petrom, potrivit unui document publicat la Bursa de Valori București (BVB). Valoarea participației scoase la vanzare se ridica la circa 825 milioane lei (167 milioane euro), in contextul in care acțiunile Petrom au inchis marți la prețul de 0,4645 lei. „Franklin Templeton International Services S.À R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic (“FTIS”) al Fondul Proprietatea S.A (“Fondul”/“Fondul Proprietatea”), anunță demararea unei oferte de plasament privat accelerat privind intreaga… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

